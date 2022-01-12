Жириновский: Через 10 лет миллионы американцев эвакуируют в Сибирь

США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

По его мнению, Советский союз распался по той причине, что русские "подкармливали национальные окраины". Как считает политик, сегодня аналогичные процессы наблюдаются в Штатах, где отсутствуют подобные окраины, но есть афроамериканцы, мексиканцы и другие, которые "уже диктуют свою волю".

Жириновский добавил, что белые американцы пока еще составляют большинство населения в США, но через десять лет они станут меньшинством, которое столкнется с дискриминацией.

По его мнению, вероятно, через 10 лет к России обратятся с просьбой поселить несколько миллионов граждан США "где-нибудь в Сибири".