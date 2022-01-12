12 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
Нурсултан Назарбаев, Дарига Назарбаева (2019) | Фото: abai.kz

Старшая дочь Назарбаева несколько дней отсутствует на заседаниях парламента

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига уже второй день не участвует в заседаниях мажилиса (нижней палаты парламента страны), где она является депутатом (причем уже три созыва). В пресс-службе палаты заявили, что Назарбаева находится на больничном, ее местонахождение неизвестно, передает РБК.

Точно не известно и местонахождение самого Назарбаева. За время кризиса в стране он ни разу публично не выступал и не комментировал происходящее. Появлялись многочисленные слухи о его отъезде вместе с семьей за границу, назывались самые разные страны – от Китая до ОАЭ.

Теги: дарига назарбаева, казахстан, мажилис



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