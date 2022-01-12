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Общество Свердловская область Уральский ФО
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит "ЕРЦ" Первоуральска из-за многомиллионных долгов

Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" инициировал прокурорскую проверку в отношении руководства и учредителей Первоуральского муниципального унитарного предприятия "Единый расчетный центр".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергетической компании, поводом для обращения в надзорный орган стали многомиллионные долги МУП. По данным "ЭнергосбыТ Плюс", на сегодня задолженность исполнителя коммунальных услуг перед ресурсоснабжающей организацией за поставку горячей воды и отопления превышает 32,8 млн рублей.

"Предприятие, злоупотребляя статусом "неотключаемого" потребителя, собирало плату за услуги с жителей Первоуральска, однако деньги в адрес ресурсоснабжающей организации ПАО "Т Плюс" не перечисляло. Таким образом, руководство ПМУП "ЕРЦ" длительное время пользовалось собранными денежными средствами, извлекая из этого личную выгоду", - говорится в заявлении энергетиков.

Как отметили в компании, в начале ноября 2021 года постановлением главы Первоуральска дома, находящиеся под управлением ПМУП "ЕРЦ", были временно переданы под управление ООО ОЖК "ПРП", после чего директор предприятия направил заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании расчетного центра банкротом.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года дума Первоуральска пошла на повышение тарифа на теплоснабжение. Депутаты приняли решение, согласно которому стоимость услуги вырастет на 9,1%. Это вызвало крайнее недовольство жителей города, которые выходили на пикеты против повышения.

Теги: Первоуральск, ЕРЦ, долги, проверка



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