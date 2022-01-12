Главу Пермского порохового завода заподозрили в коммерческом подкупе

Главе "Пермского порохового завода" Олегу Миргородскому вменили коммерческий подкуп, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В конце 2021-го он был задержан и арестован в Новосибирске, где до переезда в Пермь работал заместителем местного оборонного предприятия "Искра", сообщает "Ъ-Прикамье". Задержанию предшествовала беседа с топ-менеджером сотрудников ФСБ в Перми. Дело, по данным издания, касается работы Миргородского в "Искре".

Напомним, Миргородский переназначен на свой пост осенью 2019-го.