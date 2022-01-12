Билл Гейтс считает, что после прохождения омикрон-волны мир вздохнет свободнее

Один из богатейших людей планеты, сооснователь Фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс дал свой прогноз на 2022 год касательно развития пандемии.

По его мнению, наступивший год будет немного легче для мира, чем предыдущий. Планета ужасно устала бороться с волнами эпидемии, которые следуют одна за одной, а теперь на горизонте (для некоторых стран уже совсем не на горизонте) омикрон-волна. Гейтс полагает, что системы здравоохранения большинства стран из-за нового штамма коронавируса столкнутся с проблемами. Большинство тяжелых случаев заболевания придется на непривитых людей.

"Но есть надежда. После того, как омикрон-волна пройдет по той или иной стране, оставшаяся часть года будет гораздо легче, это уже дает основания рассматривать COVID-19 как сезонный грипп", - сказал Гейтс, отвечая на вопросы пользователей в Twitter.

При этом миллиардер полагает, что появление еще более заразного и смертоносного штамма коронавируса маловероятно, впрочем, ничего исключать нельзя. Поэтому, считает Гейтс, после прохождения омикрон-волны по планете людям просто придется делать раз в год прививки.

Гейтс не склонен верить в конспирологические теории об искусственном происхождении коронавируса. Он полагает, что механизм появления заболевания был вполне традиционным – вирус перешел от животных к людям.

"Существующие данные довольно убедительны в том, что вирус пришел к нам от других видов, что характерно для большинства пандемий, - говорит Гейтс. – Люди будут продолжать спекулировать на этом, поэтому все же есть повод убедиться, что лаборатории, где работают с вирусами, проявляют осторожность".