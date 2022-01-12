Сообщение о минировании поступило в консерваторию, театральный институт и горный университет Екатеринбурга

Помимо 93 школ, в Екатеринбурге сегодня "заминировали" и высшие учебные заведения.

Так, студент из УГГУ (Горный университет) рассказал Накануне.RU, что из вуза утром также пришлось эвакуировать всех сотрудников. Студенты находятся на дистанционном обучении, потому их данная история обошла стороной.

Схожая ситуация и в Театральном институте, а также в Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, сообщается в Telegram-каналах.

Напомним, что сегодня сообщение о минировании поступило сразу в 93 школы. Некоторых школьников позднее все же завели обратно в здания, большинство отправили по домам, а в некоторых учреждениях, как в лицее №109, ввели дистанционное обучение до конца текущей недели.

В пресс-службе ГУ МВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.