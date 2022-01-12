Власти США призвали ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана

США приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ и призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, до тех пор, пока процесс вывода контингента ОДКБ не будет завершен, Белый дом будет призывать миротворцев к соблюдению прав человека, пишет Regnum.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и закончится в течение 10 дней. Впрочем, руководство ОДКБ на это заявило, что порядок вывода миротворцев будет определен после официального обращения Казахстана.

Пока миротворцы продолжают работу в республике. За последние сутки они взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, сообщил ранее командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков.