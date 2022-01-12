За новогодние каникулы 743 свердловчанина "попались" на нарушениях масочного режима

За время новогодних и рождественских каникул в Свердловской области было составлено 743 протокола об административных правонарушениях, связанных с нарушением эпидемиологической безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Из всех протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, 191 - был составлен именно в Екатеринбурге.

Во время праздников контрольные группы проверили соблюдение масочного режима почти в 10 тыс. объектах розничной торговли и оказания услуг, ТЦ и общепитах. Проверено 2 тыс. 650 единиц транспорта и проведено свыше 9 тыс. профилактических бесед.

Напомним, что ежедневно для проверки торговых точек и общественного транспорта в регионе выходит свыше 300 межведомственных контрольных групп. Помимо этого они также следят за соблюдением масочного режима в пунктах вакцинации. С 30 октября по 10 января было проверено 121 тыс. 453 объекта потребительского рынка и свыше 33,2 тыс. единиц общественного транспорта. По вышеупомянутой статье составлено 7 тыс. 441 протокол, 1 тыс. 869 из которых - в Екатеринбурге, а также проведено более 115 тыс. профилактических бесед.

Напомним, вчера замгубернатора Павел Креков обратил внимание на то, что в последнее время люди расслабились и перестали соблюдать даже масочный режим. Потому обратился к руководителям ТЦ, чтобы наличие и правильное ношение масок проверяли не только на входе/выходе из центра, но и при обслуживании посетителей на торговых точках. Особое внимание, также, будет уделено общественному транспорту, где в скором времени также будет усилена работа контрольных групп.