Генпрокуратура нашла 3 тысячи нарушений на угольных шахтах и разрезах России

Генпрокуратура только за несколько месяцев масштабных проверок угольных шахт и разрезов выявила 3 тыс. нарушений законов.

"С особым вниманием проводятся проверки всех угольных шахт и разрезов страны. Это связано с произошедшими в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горняков. Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждены 1 тыс. дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц", - рассказал в интервью "Известиям" начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ГП РФ Антон Головин.

Напомним, проверки начались после трагедии на шахте "Листвяжной" в Кузбассе. Тогда погибли 46 горняков и пять горноспасателей. Позже в регионе произошло еще несколько аварий на шахтах, в результате которых никто не пострадал, но были выявлены многочисленные нарушения.