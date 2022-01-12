12 Января 2022
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шахта Есаульская, шахтеры, спасение (2017) | Фото: МЧС по Кемеровской области

Генпрокуратура нашла 3 тысячи нарушений на угольных шахтах и разрезах России

Генпрокуратура только за несколько месяцев масштабных проверок угольных шахт и разрезов выявила 3 тыс. нарушений законов.

"С особым вниманием проводятся проверки всех угольных шахт и разрезов страны. Это связано с произошедшими в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горняков. Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждены 1 тыс. дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц", - рассказал в интервью "Известиям" начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ГП РФ Антон Головин. 

Напомним, проверки начались после трагедии на шахте "Листвяжной" в Кузбассе. Тогда погибли 46 горняков и пять горноспасателей. Позже в регионе произошло еще несколько аварий на шахтах, в результате которых никто не пострадал, но были выявлены многочисленные нарушения. 

Теги: шахта, проверка, генпрокуратура, нарушения



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