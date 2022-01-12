12 Января 2022
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Общество В России
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Почти 40% россиян выступили за сохранение бумажных паспортов

38% россиян выступают за сохранения бумажного паспорта после выдачи электронного, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Почти такая же доля респондентов (37%) считает, что документы должны остаться в бумажном формате и переводить их в электронный вид не следует.

Только 14% опрошенных хотят, чтобы паспорта были переведены в электронный формат без какой-либо альтернативы. Еще 11% россиян затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что выдача цифровых паспортов начнется в 2023 году в трех пилотных регионах России: в Москве, Московской области и в Татарстане. Как заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, каждый россиянин сможет сам решить, какой из вариантов паспорта ему выбрать.

Теги: паспорта, электронные паспорта, россияне



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