"Жалкий лжец": Петр Ян ответил Стерлингу, обвинившему его в срыве реванша

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг из США заявил, что реванш с Петром Яном, который планировался на начало марта, сорвался по вине российского бойца. Спортсмен из Екатеринбурга мгновенно дал жесткий ответ американцу.

Напомним, недавно Ян объявил, что подписал контракт на реванш со Стерлингом. Он был запланирован на турнир UFC 272, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе. Однако на этой неделе американец заявил, что в марте никакого боя с воспитанником Академии единоборств РМК не будет.

Сегодня "Алджо" сообщил в своем подкасте, что поединок переносится на апрель из-за того, что у Яна якобы нет прививки от ковида.

"Я знаю, что вы, ребята, видели некоторые новости. Но да, они говорят о переносе нашего боя на апрель. Не из-за меня. Мне сказали, что Ян не привит, поэтому в марте драться не сможет. "Меня зовут Ян, и я не привит, поэтому не могу драться в марте". Я действительно уважаю его гангстерское отношение. Если это настоящая причина, я действительно уважаю его позицию, но это не имеет никакого смысла. И я смеюсь над этим, потому что похоже на то, что он собирался делать прививку в апреле? Я так не думаю", - заявил Стерлинг.

Едва узнав об этом обвинении, Петр Ян сразу ответил американцу.

"Жалкий лжец, отчаянно пытающийся выглядеть хорошо и контролировать повестку, но это не сработает. Я привит и готов побить тебя где угодно, хоть завтра. UFC просто не хочет, чтобы фальшивый чемпион стал хедлайнером турнира", - написал боец из Екатеринбурга в своем Твиттере.

Официально о переносе реванша Яна и Стерлинга на другую дату пока не объявлялось.