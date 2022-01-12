В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 93 школы

Сегодня утром в Екатеринбурге началась массовая эвакуация школ.

Как рассказали Накануне.RU в департаменте образования городской администрации, это произошло из-за сообщений о минировании.

"На 9.00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", - уточнили в департаменте.

Сейчас их обследуют на предмет взрывных устройств. В школе №55 родителям сообщили, что обучение сегодня будет проходить дистанционно.

"Поступило сообщение о минировании во все школы города. Мы в том числе", - отметили в учреждении.

Напомним, что учебные заведения в Екатеринбурге "минируют" уже третий день подряд. Ни в одном из случаев сообщения о якобы заложенных бомбах не подтвердились.