В Москве впервые выдан "паспорт негражданина"

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности.

Как заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, первый в городе "зеленый "паспорт негражданина" выдали 53-летнему Якубджану Хакимджанову, который провел два года в миграционном центре в Сахарово.

Из-за отсутствия гражданства мужчину не могли никуда депортировать. Со слов мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, он вместе с семьей переехал в Астрахань. "Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", — признался Меркачева, сообщает РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче временного удостоверения лиц без гражданства в феврале 2021 года. Документ действует в течение 10 лет с необходимостью продления каждый год.