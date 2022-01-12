12 Января 2022
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Школьников могут принудительно тестировать на наркотики

В Госдуме планируется обсудить вопрос обязательного тестирования учащихся школ и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщил заместитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

При этом глава комитета Нина Останина сообщила, что подобной инициативы в Госдуме пока не поступало и в случае внесения проекта закона будут проведены общественные слушания, в которых будут участвовать педагоги, родители и сами подростки, пишут "Известия".

Теги: школьники, студенты, наркотики



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