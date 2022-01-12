Школьников могут принудительно тестировать на наркотики

В Госдуме планируется обсудить вопрос обязательного тестирования учащихся школ и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщил заместитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

При этом глава комитета Нина Останина сообщила, что подобной инициативы в Госдуме пока не поступало и в случае внесения проекта закона будут проведены общественные слушания, в которых будут участвовать педагоги, родители и сами подростки, пишут "Известия".