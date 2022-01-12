12 Января 2022
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Экономика В России
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

Минэк выступил за приоритет российским рабочим на госстройке

Минэкономразвития предложило предусмотреть право кабмина России давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям "без преобладающего найма иностранной рабочей силы" при проведении строительных госзакупок.

Об этом следует из письма замминистра Минэкономразвития Владислава Федулова в адрес Минстроя и аппарат правительства.

"Такая мера позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза", — говорится в документе. Эта мера поддержки, указанными в письме, является ответом на обращение дорожных подрядчиков, которые летом 2021 года пожаловались главе государства Владимиру Путину на кризисную ситуацию в отрасли.

Представители 19 крупных подрядных компаний заявили, что за последние пять лет убытки отрасли достигли 137 млрд руб., а ее положение создает "неприемлемые риски" для национальной экономики, социальной сферы и безопасности страны, сообщает РБК.

Ранее столичные власти продумывают план по полному избавлению от зависимости от иностранной рабочей силы на московских стройках. По крайней мере, на тех, где работы ведутся по программе реновации.

Теги: Минэк, стройка, рабочие



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