В Госдуме предложили увеличить время пребывания под знаком "Стоянка запрещена"

Председатель комитета Госдумы по контролю, бывший начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов от партии "Единая Россия" впечатлился отменой обязательного техосмотра для частного автотранспорта и в своих соцсетях попросил избирателей предложить аналогичные поправки в другие законы, которые, прежде всего, касаются владельцев автотранспорта.

Парламентарий в качестве примера такой инициативы назвал увеличение времени пребывания под знаком "Стоянка запрещена" до 10–15 минут вместо нынешних пяти. Как отметил Морозов, его внимание на эту проблему обратил избиратель. Председатель комитета направил соответствующие запросы в органы ГИБДД за разъяснениями, пишут "Ведомости".

Напомним, в конце 2021 года Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Одна из поправок, внесенных во втором чтении, отменяет штрафы для тех, у кого нет диагностической карты (изменения в носятся в соответствующую статью КоАП).