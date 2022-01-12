12 Января 2022
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телемедицина (2016) | Фото: northernforum.org

СМИ: Госдума поддержит дистанционный медосмотр водителей

Проект закона о дистанционном медосмотре водителей депутаты Госдумы рассмотрят в феврале.

Как сообщили в комитете по транспорту нижней палаты, там уже начали получать на него положительные отзывы регионов. По словам авторов новых норм, принятие документа позволит сократить распространение инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, среди работающих россиян.

Эксперты данную инициативу поддержали. По их словам, она приведет к более объективным медицинским обследованиям, пишут "Известия".

Как сообщил глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев, предварительные подсчеты показывают, что требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. "Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет", — отметил парламентарий.

Теги: Госдума, водители, медицина



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