СМИ: Госдума поддержит дистанционный медосмотр водителей

Проект закона о дистанционном медосмотре водителей депутаты Госдумы рассмотрят в феврале.

Как сообщили в комитете по транспорту нижней палаты, там уже начали получать на него положительные отзывы регионов. По словам авторов новых норм, принятие документа позволит сократить распространение инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, среди работающих россиян.

Эксперты данную инициативу поддержали. По их словам, она приведет к более объективным медицинским обследованиям, пишут "Известия".

Как сообщил глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев, предварительные подсчеты показывают, что требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. "Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет", — отметил парламентарий.