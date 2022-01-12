Путин согласовал квоты на вывоз угля из Хакасии, Бурятии и Тувы

12 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО
Рефтинская ГРЭС, уголь, вагон (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин согласовал квоты на вывоз угля из Хакасии, Бурятии и Тувы

Российский президент Владимир Путин одобрил "закрепление в приоритетном порядке" дополнительный вывоз 9 млн т угольных грузов по железной дороге в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в текущем году.

Это следует из письма помощника главы государства Игоря Левитина от 24 декабря 2021 года со ссылкой на предложение кабмина. Письмо о необходимости обеспечить приоритетный вывоз угля из этих трех регионов Путину еще 9 декабря направил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который предлагал поручить РЖД вывезти из Хакасии и Бурятии в этом году в общей сложности около 18 млн т угля. Подобный механизм уже несколько лет действует для Кузбасса: региону в 2021 году гарантирован вывоз 53 млн т угля к портам Дальнего Востока, а в 2022 - 58 млн т (+5 млн т).

В2020 году из Хакасии РЖД вывезли на экспорт в порты Дальнего Востока 11,5 млн т угля, а из Бурятии — 9,8 млн т. Но в 2021 году погрузка угля по "Транссибу" и БАМу из этих двух регионов сократилась на 40-60%, сообщает РБК.

Теги: Путин, уголь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1074

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети