Путин согласовал квоты на вывоз угля из Хакасии, Бурятии и Тувы

Российский президент Владимир Путин одобрил "закрепление в приоритетном порядке" дополнительный вывоз 9 млн т угольных грузов по железной дороге в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в текущем году.

Это следует из письма помощника главы государства Игоря Левитина от 24 декабря 2021 года со ссылкой на предложение кабмина. Письмо о необходимости обеспечить приоритетный вывоз угля из этих трех регионов Путину еще 9 декабря направил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который предлагал поручить РЖД вывезти из Хакасии и Бурятии в этом году в общей сложности около 18 млн т угля. Подобный механизм уже несколько лет действует для Кузбасса: региону в 2021 году гарантирован вывоз 53 млн т угля к портам Дальнего Востока, а в 2022 - 58 млн т (+5 млн т).

В2020 году из Хакасии РЖД вывезли на экспорт в порты Дальнего Востока 11,5 млн т угля, а из Бурятии — 9,8 млн т. Но в 2021 году погрузка угля по "Транссибу" и БАМу из этих двух регионов сократилась на 40-60%, сообщает РБК.