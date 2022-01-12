ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию пострадавшим при теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека опубликовал постановление по жалобе "Авсанова и другие против России".

Заявителями выступили 39 человек — родственники погибших при захвате школы в Беслане в 2004 году и выжившие заложники. Они пожаловались на ход расследования отдельных обстоятельств теракта. Суд в Страсбурге согласился с тем, что в деле есть нарушение ст. 2 (о праве на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В документе ЕСПЧ говорится о "нарушениях обязательства предотвращения угрозы жизни, проведении эффективного расследования и контроля операции с применением смертоносной силы". Россия обязана выплатить в качестве компенсации 360 тыс. евро. На это отводится три месяца, пишут "Ведомости".

Напомним, приговоренный к пожизненному заключению террорист Нурпаши Кулаев, участвовавший в захвате школы в Беслане, подал прошение о пересмотре приговора.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, прошение будет рассмотрено по закону в течение месяца.