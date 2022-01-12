Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский

Российский журналист, радио- и телеведущий Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет.

Об этом на своей странице в Facebook заявила обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина. В пресс-службе ВГТРК данную информацию подтвердили, не назвав причину смерти.

По данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", ведущий скончался во время отдыха в Доминикане от инсульта.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позже он с семьей переехал в Хабаровск, где поступил в медицинский институт и институт физической культуры. Получение высшего образования он совмещал с работой диджеем на радиостанции "Радио А".

В 1996 году Зеленский вернулся в Москву. Он долгое время работал на телеканале "Россия-1" в качестве ведущего программы "Вести-Москва" и "Прямой эфир".