12 Января 2022
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Политика Центральный ФО Москва
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве арестовали членов "Другой России" после акции в метро

Суды в Москве суды арестовали на 10 и 15 суток членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова".

Как сообщается в Telegram-канале партии, обыски связаны с прошедшей 8 января акцией "На северный Казахстан", которую активисты, по их словам, провели в защиту русских.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 11 членов партии после обыска в их штаб-квартире.

Как сообщил их адвокат Дмитрий Захватов, были составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", сообщает РИА "Новости". Причина обыска официально не называлась.

Напомним, после обысков в бункере полиция задержала 15 человек, их увезли в ОВД, 11 человек оставили в отделении на ночь. Адвокат смог попасть в отделение только спустя пять часов после того, как туда доставили активистов.

Теги: аресты, Другая Россия



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