12 Января 2022
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Общество В России За рубежом
(2011) | Фото:hab-amur.net

Российский паспорт поднялся в рейтинге свободы поездок

Паспорт гражданина России по итогам 2021 года поднялся на пять строчек в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners, который ранжирует все документы в мире по количеству безвизовых направлений.

В прошлом году российские граждане получили право безвизового въезда в Пакистан. Сегодня россияне могут в теории путешествовать по 119 направлениям без визы. За счет этого Россия переместилась в индексе с 51-го на 46-е место.

Первое место в списке разделили паспорта Японии и Сингапура: их обладатели могут посещать 192 страны без виз. Далее идут Германия и Южная Корея (190 стран). Тройку замыкают Испания, Италия, Люксембург и Финляндия с безвизовым доступом в 189 стран, сообщает РБК.

Напомним, по итогам 2017 года Россия занимала в рейтинге 63-е место.

Теги: паспорт, РФ



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