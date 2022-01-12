12 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Глава центра Чумакова рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия COVID-19 продлится еще не менее года.

Как сообщил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, это будет продолжаться до тех пор, пока вирус не станет сезонным заболеванием.

"Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа", — сказал эксперт.

Он считает, что в течение этого времени один из вариантов коронавируса должен вытеснить все остальные штаммы, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Минздрава России разработало тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Тест уже зарегистрирован Росздравнадзором.

Теги: коронавирус, эпидемия



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