12 Января 2022
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Общество В России
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав представил статистику по потерянным годам жизни россиян

Минздрав России разработал систему анализа показателя "Потерянные годы жизни". Интерактивный портал с инфографикой позволяет посмотреть уровень преждевременной смертности по регионам, по возрастным группам, гендеру, а также по собственно причине смерти, включая коронавирус.

Создатели портала сообщают, что показатель "Потерянные годы жизни" разработан ВОЗ для оценки преждевременных смертей.

"Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года", - цитирует создателей системы РБК.

В России лидерами по потерянным годам жизни оказались следующие регионы:

Чукотка — 7,76,

Чечня — 7,18,

Ненецкий АО — 7,17,

Тыва — 7,16,

Оренбургская область — 6,91.

По причинам преждевременной смерти в России лидируют болезни системы кровообращения. Коронавирусная инфекция COVID-19 в России стала причиной 0,3 потерянных года по методике Минздрава.

Теги: минздрав, преждевременная смертность, статистика



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