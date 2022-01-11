11 Января 2022
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банк &quot;Открытие&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Bloomberg: Итальянский банк UniCredit приценивается к российскому "Открытию"

Итальянский банк UniCredit заинтересовался возможностью приобрести российского банка с госучастием "Открытие". По данным осведомленных источников Bloomberg, уже на этой неделе потенциальный иностранный покупатель начнет вместе со своим аудитором детальное изучение состояния "Открытия". Проверка может занять несколько недель.

"Открытие" входит в число системообразующих банков РФ, в 2017 году был национализирован из-за плачевного финансового состояния, до которого организацию довели бывшие владельцы.

Теги: UniCredit, покупка, открытие, банк, сделка



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