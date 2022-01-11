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Общество В России Москва
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Власти готовятся к шестизначным суточным показателям заболеваемости

Сегодняшнее заседание опрештаба по борьбе с коронавирусом в правительстве России оставило неоднозначное впечатление. Власти готовятся к масштабному росту заболеваемости, при этом в стране зарегистрировано всего 305 случаев омикрон-штамма. Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин, возможно, озвучил часть информации, более соответствующей реальности. Он заявил, что в столице "уже значительное количество заболевших омикроном". Даже если бы все три сотни человек с этим штаммом находились в Москве, эту цифру едва ли можно было бы назвать "значительным количеством".

По словам Собянина, в праздничные дни в столице критического роста заболеваемости не наблюдалось – в сутки госпитализировали 600–750 человек. Но ситуация вот-вот ухудшится.

"Что тревожит: мы смотрим, что происходит в соседних государствах и наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших "омикроном". И это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и в течение 7-10 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости", - заявил мэр столицы.

Сергей Собянин(2020)|Фото: twitter.com

Он добавил, что "система здравоохранения и запас коечного фонда готовы к новым вызовам". "Будем надеяться на лучшее, но готовимся к любому развитию событий", - заявил Собянин.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявившая о 305 случаях "омикрона", тоже ждет от этого штамма неприятностей. По ее словам, уже в ближайшие дни суточное число зараженных ковидом в России может стать шестизначным (то есть превысит 100 тыс., до сих пор максимальная заболеваемость не превышала 42 тыс. в сутки).

Между тем, Telegram-канал Baza сообщил, что власти столицы ожидали подъема заболеваемости из-за "омикрона" еще в декабре. Так, 24 декабря, якобы, в депздраве города прошло совещание медиков и чиновников, на котором обсуждалось и возможное введение нового локдауна.

Теги: омикрон-штамм, роспотребнадзор, заболеваемость, сергей собянин, москва



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