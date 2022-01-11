Контингент ОДКБ в Казахстане взял под охрану еще пять объектов – Сердюков

За последние сутки миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, об этом сообщил командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков. По его словам, после выполнения поставленных задач контингент вернется на пункты постоянной дислокации.

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны, - сообщил Сердюков. - После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ".

Ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и закончится в течение 10 дней. Впрочем, руководство ОДКБ на это заявило, что порядок вывода миротворцев будет определен после официального обращения Казахстана.