Минобороны России начало военные учения в западных областях

Минобороны России начало учения в полевых условиях на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей. Всего в тренировке в полевых условиях участвует около 3 тыс. военнослужащих Западного военного округа (гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии).

"Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Каждое подразделение проведет учебный бой с боевой стрельбой, экипажи броенемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 будут поражать мишени, имитирующие технику и живую силу противника. Всего в мероприятии задействовано около 300 единиц военной техники.

Между тем, как передает РИА Новости, украинские пограничники заявили, что не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с учениями.