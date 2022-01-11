11 Января 2022
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Происшествия Московская область
ДТП авария пожарная машина скорая помощь (2019) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Белгородской области

Постояльцы сгоревшего в Подмосковье дома престарелых серьезно не пострадали

Постояльцы и сотрудники сгоревшего в Подмосковье дома престарелых находятся в удовлетворительном состоянии. Речь о тех людях, которые были доставлены в больницу – 11 сотрудников и 46 постояльцев, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По данным МЧС, в здании на момент пожара находилось 48 постояльцев и 13 сотрудников. Спасательные подразделения эвакуировали 20 человек, семь человек спасли. Погибших и серьезно пострадавших нет. Площадь пожара составила 450 кв. метров.

Между тем, прокуратура Подмосковья уже начала проверку в связи с пожаром в городе Пушкино.

Теги: дом престарелых, пожар, подмосковье, пушкино



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