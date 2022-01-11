11 Января 2022
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Валерий Родин (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;МРСК Урала&quot;

Суд 17 января вынесет решение по делу экс-главы МРСК Урала Валерия Родина

Мещанский районный суд Москвы назначил на 17 января оглашение приговора по делу экс-главы МРСК Урала (ныне – "Россети Урал") Валерия Родина, об этом говорится в карточке дела на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело слушается в суде уже ровно год, а обвинительное заключение прокуратуры по нему было утверждено еще в конце 2020 года.

Обвинение Родину предъявлено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений). Следствие считает, что Родин, будучи главой уральского филиала МРСК, уклонился от налогов на сумму более 400 млн руб., внеся в декларацию ложные сведения о мобилизационных расходах. Защита же настаивает на том, что у компании на тот момент, о котором идет речь, были юридические основания уменьшить расходы при расчете налога на прибыль.  

Теги: валерий родин, мрск урала, суд, уклонение от налогов



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