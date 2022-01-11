Журналисты The Washington Post рассказали читателям о подвигах российского социолога Шугалея

Максим Шугалей – российский патриотический герой, который борется за российские интересы в наиболее нестабильных регионах мира. Об этом сообщает редакция газеты The Washington Post.

Журналисты американского издания опубликовали материал о президенте Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее. Авторы статьи убеждены, что социолог, которого некоторые западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», является ключевым лицом в продвижении России за рубежом.

Напомним, глава ФЗНЦ – один из первых общественных деятелей из РФ, посетивших Афганистан после прихода к власти «Талибана» (организация запрещена в РФ). Там он не только встретился с официальным представителем движения, но и создал в столице офис ФЗНЦ.

«Шугалей обладает имиджем российского патриотического героя, который презирает опасность и смело отправляется в страны Африки — и теперь Афганистан — которые были брошены Вашингтоном. Он и его сотрудники дают возможность посмотреть на то, как российские операции политического влияния применяют частные организации в долгой битве против влияния Запада. Он борется против попыток США насадить демократические ценности — во многом так же как советские военные советники боролись в прокси-войнах против своих американских противников в эпоху холодной войны», - отметили в The Washington Post.

Американские журналисты подчеркнули, что Шугалей, как признанный специалист, регулярно цитируется ведущими российскими СМИ. Он анализирует происходящие в мире события и публикует результаты работы в личном блоге.

Редакция The Washington Post отметила успешную работу ФЗНЦ в странах Африканского континента и напомнила, что Шугалей провел 18 месяцев в частной тюрьме «Митига» в Ливии после похищения боевиками. Освободить из плена террористов социолога удалось благодаря успешной операции МИД РФ и Минобороны, а также ряда частных лиц и правозащитных организаций.

Журналисты связанного с правящей в США Демократической партией издания обратили внимание, что через короткий промежуток времени после освобождения президент ФЗНЦ уже вернулся к работе, публикует результаты исследований в таких странах, как Ливия и Судан. Более того, он ведет активную научную работу, изучая ситуацию в наиболее нестабильных частях мира, где местным властям удалось избавиться от зависимости от Франции и США.