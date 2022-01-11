Рекордная суточная заболеваемость в США скорректирована – заболели не 1,13 млн, а 1,35 млн человек

Власти США скорректировали оценку заболеваемости коронавирусом за последние сутки. Сначала сообщалось о 1,13 млн новых случаях за понедельник, 10 января. Но в этой статистике не были учтены данные некоторых штатов. И вот окончательная, еще более шокирующая цифра – 1,35 млн новых случаев. Это максимальное значение не только для США, но и вообще для любой страны мира с начала пандемии. Причиной такого всплеска стало появление омикрон-штамма COVID-19, гораздо более заразного, чем его предшественники.

Предыдущий рекорд в США был зарегистрирован 3 января – тогда за сутки заразилось 1,03 млн человек. Средняя суточная заболеваемость за последние две недели составила более 700 тыс.

Также вдвое за три последние недели выросло число госпитализированных пациентов – за последние сутки в больницах оказались более 136 тыс. человек.