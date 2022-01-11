В Тюмени продолжились аресты по делу об отравлении "палёным" алкоголем

В Тюмени арестованы ещё двое фигурантов дела об отравлении контрафактным алкоголем, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

35-летние бизнесмены, торговый представитель ООО "Лидер Групп" Алексей Камышев и Адилхан Каримов арестованы до 6 марта. Сейчас в суде рассматривают ходатайство об аресте ещё троих фигурантов. 10 января до 5 марта арестована продавец магазина, где продавалось некачественное спиртное.

Адилхан Каримов

Напомним, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали паленый алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления суррогата погибли девять человек. Изначально по "горячим следам" были установлены и задержаны четверо подозреваемых.

Отравление суррогатным алкоголем также было зафиксировано в Кондинском районе Югры. Предприниматель из Тюмени, продающий алкоголь, задержан.