В Ростове-на-Дону "омикрон" выявили у женщины и младенца, не ездивших за границу
В Ростове-на-Дону омикрон-штамм коронавируса выявлен у женщины и шестимесячного ребенка. По данным главы управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, зараженные в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, передает РИА Новости. Пока не сообщается о тяжести течения заболевания и была ли женщина вакцинирована от COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось в Ростовской области на 358 и на утро 11 января нарастающим итогом достигло 197474. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4699. Коэффициент распространения инфекции - 0,76.