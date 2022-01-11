11 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В Ростове-на-Дону "омикрон" выявили у женщины и младенца, не ездивших за границу

В Ростове-на-Дону омикрон-штамм коронавируса выявлен у женщины и шестимесячного ребенка. По данным главы управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, зараженные в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, передает РИА Новости. Пока не сообщается о тяжести течения заболевания и была ли женщина вакцинирована от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось в Ростовской области на 358 и на утро 11 января нарастающим итогом достигло 197474. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4699. Коэффициент распространения инфекции - 0,76.

Теги: омикрон-штамм, заражение, ростов-на-дону, младенец



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