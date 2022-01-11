В Ростове-на-Дону "омикрон" выявили у женщины и младенца, не ездивших за границу

В Ростове-на-Дону омикрон-штамм коронавируса выявлен у женщины и шестимесячного ребенка. По данным главы управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, зараженные в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, передает РИА Новости. Пока не сообщается о тяжести течения заболевания и была ли женщина вакцинирована от COVID-19.