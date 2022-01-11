Креков пояснил слова о снижении темпов вакцинации в Екатеринбурге во время QR-каникул

Прошло только два дня после окончания новогодних праздников, однако темпы вакцинации от коронавируса в Свердловской области постепенно начали возвращаться к прежним показателям. Об этом заявил замглавы региона Павел Креков, поясняя сегодняшнее заявление заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова.

Напомним, что на сегодняшнем брифинге Демидов отметил, что после введения на Среднем Урале так называемых QR-каникул в Екатеринбурге упали темпы вакцинации. Креков пояснил, что речь шла именно о новогодних праздниках - с 31 декабря по 9 января, а сейчас уже можно отметить постепенный рост.

"Денис Александрович имел в виду все-таки новогодние праздники и действительно - у нас количество вакцинируемых снизилось. В общей сложности за все праздники мы провакцинировали чуть более 10 тыс. человек. Опять же - это достаточно мало, хотя пункты вакцинации работали. Сегодня мы вернулись к тем цифрам, которые были до праздника - это примерно где-то 5 тыс. вакцинируемых первым компонентом и около 10 тыс. - вторым. Это недостаточные темпы, скажу откровенно, и мы будем прилагать все усилия, чтобы их повышать. При этом надо полагать, что мы уже завакцинировали 70% взрослого населения. По детям мы тоже ожидаем соответствующих решений. Но и надо напомнить о необходимости повторной вакцинации: чем свежее вакцинация, тем больше вероятность того, что вы "омикроном" либо не заболеете, либо это будет бессимптомное или легкое течение", - заявил Креков.

По его словам, необходимо повторно вакцинировать минимум 500 тыс. человек и потому замглавы региона настоятельно рекомендовал свердловчанам повторно поставить прививку по прошествии полугода после завершения первой вакцинации. Он также отметил, что организованная подготовка к появлению нового штамма "омикрон" в виде соблюдения всех мер санитарной безопасности, позволит преодолеть возможную вспышку менее болезненно.

К его словам присоединился и глава областного Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Он подчеркнул, что "омикрон" является до шести раз заразнее "дельта" штамма. Ссылаясь на информацию от "западных коллег" Козловских заявил, что бывали случаи заражения большой группы людей только от одного переносчика, явившегося на вечеринку. И несмотря на то, что штамм характерен менее выраженной тяжестью протекания болезни, большой охват заражения может серьезно сказаться на загруженности медучреждений, что в свою очередь приведет к вероятной невозможности вовремя помочь более "тяжелым" пациентам. Именно поэтому глава Роспотребнадзора также рекомендовал прививаться и не забывать о повторной вакцинации, что, согласно статистике по стране, обеспечивает более легкое или вовсе бессимптомное протекание болезни.

На сегодняшний день штамма "омикрон" в Свердловской области зафиксировано не было.