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Общество Москва
криминал преступление камера ивс изолятор тюрьма сизо (2008) | Фото: oops.zp.ua

СМИ: Начальник СИЗО "Лефортово" ушел в отставку

СМИ сообщили об отставке начальника СИЗО "Лефортово" Алексея Ромашина. По данным РИА Новости, Ромашин покинул свой пост еще в декабре – в связи с выходом на пенсию.

Источник RTVi сообщил, что врио начальника СИЗО стал Михаил Свинолуп, он пришел на службу в СИЗО из следственного управления ФСБ, где занимался расследованием дел о шпионаже и госизмене.

Стоит отметить, что в "Лефортово" попадают чаще всего фигуранты дел, которые расследует ФСБ, либо подозреваемые по громким, резонансным делам. Например, здесь уже более двух лет находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сам он жаловался на условия содержания (ему запрещали переписываться с семьей), а его соратники по ЛДПР, в частности, Владимир Жириновский не раз призывали уводить руководство СИЗО, которое не пускало однопартийцев проведать Фургала.

Теги: лефортово, алексей ромашин, сизо, отставка



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