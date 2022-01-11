СМИ: Начальник СИЗО "Лефортово" ушел в отставку

СМИ сообщили об отставке начальника СИЗО "Лефортово" Алексея Ромашина. По данным РИА Новости, Ромашин покинул свой пост еще в декабре – в связи с выходом на пенсию.

Источник RTVi сообщил, что врио начальника СИЗО стал Михаил Свинолуп, он пришел на службу в СИЗО из следственного управления ФСБ, где занимался расследованием дел о шпионаже и госизмене.

Стоит отметить, что в "Лефортово" попадают чаще всего фигуранты дел, которые расследует ФСБ, либо подозреваемые по громким, резонансным делам. Например, здесь уже более двух лет находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сам он жаловался на условия содержания (ему запрещали переписываться с семьей), а его соратники по ЛДПР, в частности, Владимир Жириновский не раз призывали уводить руководство СИЗО, которое не пускало однопартийцев проведать Фургала.