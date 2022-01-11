В Челябинске изменили схему проекта метротрамвая

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о подготовке документации по планировке территории для реализации проекта метротрама. Документ опубликован на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно распоряжению, необходимо подготовить документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города. Также опубликовано задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации.

Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска поручено осуществить проверку документации, а также обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории после ее согласования.

Этим же документом отменяется распоряжение администрации города от 26 августа 2021 года о подготовке документации по планировке территории для строительства метротрамвая и опубликована новая схема участков. Из нее исключили ветки метротрама в Ленинский район, к Челябинскому тракторному заводу и по улице Университетская Набережная.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. 21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая. В сентябре правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. 46,7 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта метротрамвая.

В конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд рублей – на обновление трамвайной системы.