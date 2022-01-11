В Челябинске изменили схему проекта метротрамвая

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер, метротрамвай (2021) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В Челябинске изменили схему проекта метротрамвая

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о подготовке документации по планировке территории для реализации проекта метротрама. Документ опубликован на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно распоряжению, необходимо подготовить документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города. Также опубликовано задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации.

Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска поручено осуществить проверку документации, а также обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории после ее согласования.

Этим же документом отменяется распоряжение администрации города от 26 августа 2021 года о подготовке документации по планировке территории для строительства метротрамвая и опубликована новая схема участков. Из нее исключили ветки метротрама в Ленинский район, к Челябинскому тракторному заводу и по улице Университетская Набережная.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. 21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая. В сентябре правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. 46,7 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта метротрамвая.

В конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд рублей – на обновление трамвайной системы.

Теги: метро, метротрамвай, строительство, проект,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1021

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети