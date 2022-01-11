Жителей Екатеринбурга судят за незаконные валютные операции на 116,5 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело двух местных жителей. Их обвиняют в незаконных валютных операциях на крупную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016-2018 годах уральцы, являясь руководителями юридического лица, совершили незаконные операции по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Общая сумма отправленных средств в пересчете на российские деньги превысила 116,5 млн рублей.

"При этом обвиняемые предоставили коммерческим банкам документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов", - отметили в ведомстве.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года житель уральской столицы получил 12 лет колонии за незаконный перевод почти 107 млн рублей в Китай.