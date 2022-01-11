11 Января 2022
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Политика За рубежом
Россия США (2013) | Фото:

США пообещали ответить России на предложения по безопасности на следующей неделе

Представители США пообещали российской стороне предоставить ответ по предложениям о гарантиях безопасности в письменном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По его словам, американцы должны сделать это на следующей неделе.

Кроме того, источник заявил, что российская делегация "разжевала" американским партнерам предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве, чтобы не возникло недопониманий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по переговорам России с США по гарантиям безопасности пока нет существенного повода для оптимизма. Он напомнил, что предстоит еще несколько раундов. Песков добавил, что дедлайна по консультациям нет, но Москву не устроит бесконечно затягивание этого процесса.

Теги: сша, россия, предложения по безопасности



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