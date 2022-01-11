11 Января 2022
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Политика В России Москва
Михаил Делягин (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили платить депутатам среднероссийскую зарплату

Депутат Госдумы, член фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Делягин предложил перевести его коллег на оклады, соразмерные средней заработной плате в России.

"Я считаю, что депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране, и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране", - заявил Делягин в эфире радио "Говорит Москва".

Он одобрил мораторий на рост зарплат депутатов и чиновников, объявленный на пять лет президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

"Я считаю, что это абсолютно правильно, поэтому это даже не обсуждалось. По-хорошему — это средний уровень зарплаты по стране, а по-плохому — сколько-то средних заработных плат. Учитывая довольно приличное гособеспечение, я думаю, четыре заработных платы было бы нормально", - комментирует депутат.       

Напомним, размер средней зарплаты в России в 2021 году составил около 54 тыс. руб.

Теги: зарплата, депутаты, госдума, михаил делягин



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