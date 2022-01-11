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Общество Свердловская область
санаторий &quot;Обуховский&quot; (2017) | Фото: sanatoriiurala-ekb.ru

Пока тесты отрицательные. Козловских рассказал о состоянии туристов из ЮАР, проходящих обсервацию

Туристы из ЮАР, отправленные в обсерватор по приезду в Свердловскую область, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. По его словам, пациенты ежедневно проходят тест на коронавирус и пока результаты всегда отрицательные. В дальнейшем, при таком темпе, их по прошествии двух недель отправят по домам.

Напомним, что всех приезжающих в Екатеринбург из стран, где ранее были зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", будут изолировать на две недели. Специально для этого в санатории "Обуховском", находящемся в 130 км от города, открылся обсерватор.

В медицинском центре сможет одновременно расположиться 100 человек. Предполагается, что туда на две недели будут определять граждан, прибывших из Африканских Республик: Ботсваны, Зимбабве, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Южно-Африканской Республики, Королевств Лесото и Эсватини и административного района Гонконг. Помимо этого, пациенты ежедневно будут сдавать ПЦР-тест.

В минувшие новогодние каникулы двое жителей Екатеринбурга, вернувшиеся из ЮАР, категорически отказались отправляться в санаторий. Тогда Роспотребнадзор вынес в отношении них постановление о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий. Оно было передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Суд принял решение немедленно и принудительно изолировать отказавшихся от карантина уральцев. Они будут находиться в обсерваторе на базе "Обуховского" до 19 января.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что появление в регионе нового штамма "омикрон" - это лишь вопрос времени. Сегодня он также подтвердил информацию о том, что в области данный штамм еще ни разу не фиксировался.

Теги: обсерватор, ЮАР, омикрон



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