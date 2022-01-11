11 Января 2022
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Общество Свердловская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Свердловские власти не распоряжались опрашивать школьников о желании вакцинироваться

С недавнего времени ученики свердловских школ начали приносить домой бланки согласия на вакцинацию от коронавируса обучающихся. Однако правительство Свердловской области не имеет к данным бланкам никакого отношения, заявил на брифинге замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, как мы и писали ранее, подобная инициативы исходит от медучреждений, которые готовятся к вакцинации подростков и ведут подсчет возможного необходимого количества вакцин.

"Мы никаких рекомендаций по этому поводу не давали, поэтому и информацию мы никакую здесь не собираем. При всем при этом, я совершенно спокойно и с пониманием отношусь к решению руководителей, которые задают вопросы, какой объем вакцин понадобится, сколько медицинских работников ставить на эту вакцинацию. И чем раньше мы поймем, сколько желающих, тем легче будет ответить на вопрос, как быстро мы можем провакцинировать определенное количество людей. Что касается локальных решений, мы им не препятствуем, и некоторые территории действительно это делают - в этом нет ничего противозаконного", - заявил замгубернатора.

Он также отметил, что данные действия говорят не только о добровольности вакцинации среди подростков, но и свидетельствуют о том, что система в целом готова к поступлению вакцины в определенный момент. Таким образом, специалистам больше не нужно будет тратить время на подсчет желающих привиться и они смогут сразу же приступить к вакцинации.

Напомним, 7 декабря стало известно, что школьников Екатеринбурга могут начать прививать от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко. По его словам, речь идет о детях старше 12 лет. Сovid-вакцинация может быть включена в календарь обязательных прививок, детей хотят прививать "прямо в школах". После этого на протестную акцию в уральской столице собралось порядка 300 горожан, выступающих против QR-кодов и вакцинации детей.

Теги: вакцинация, школьники



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