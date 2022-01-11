Силовики сохранили свои посты в новом правительстве Казахстана

На сайте президента Казахстана появился список с именами новых членов правительства страны. Ранее нижняя палата парламента одобрила назначение на пост премьер-министра Алихана Смаилова, с 5 января он был врио премьер-министра, а до этого – первым вице-премьером.

Хотя во время выступления в парламенте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и раскритиковал работу силовиков в стране и анонсировал реформирование этих структур, на деле руководство силового блока правительства сохранило свои посты в кабинете министров. Так, министром иностранных дел переназначен Мухтар Тлеуберди (он также назначен вице-премьером), министром обороны – Мурат Бектанов, министром внутренних дел – Ерлан Тургумбаев.