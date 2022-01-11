11 Января 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

В Прикамье в министерстве АПК новый первый замминистра

Первым заместителем министра агропромышленного комплекса Пермского края назначена Татьяна Пестова.

Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее первым замминистра была начальник финансово-экономического управления министерства Светлана Ременщикова. Она занимала эту должность до того, как краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия было переименовано.

В должность замминистра Татьяна Пестова вступила в ноябре прошлого года. В сферу ее контроля входит работа управления инвестиций в АПК.

Теги: министерство, замминистра, татьяна пестова, назначение



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