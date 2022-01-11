11 Января 2022
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полиграф детектор лжи (2013) | Фото:

Обвиняемый в педофилии депутат заксобрания Приморья вновь объявил голодовку

Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов, арестованный по обвинению в растлении ребенка, объявил голодовку.

Как сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова, это связано с тем, что Самсонов получил письменный отказ в проведении проверки его показаний на полиграфе. Также он лишен возможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья.

Ранее депутат, который отрицает вину, говорил об оговоре и фальсификации.

В ноябре коммунист уже объявлял голодовку после того, как его задержали по подозрению в растлении 11-летнего ребенка.

На Самсонова завели уголовное дело. Следствие считает, что депутат показывал ребенку "предмет интимного характера" и рассказывал о его предназначении.

Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи".

Теги: артем самсонов, растление ребенка, голодовка



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