Ситуация с коронавирусом в Свердловской области может стать управляемой в следующем году

В Свердловской области надеются, что ситуация с коронавирусом может нормализоваться уже в следующем году. Такое предположение в ходе брифинга озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. По его словам, ограничительные меры в виде масочного и дистанционного режима действовали и в подъем заболеваемости гриппа, однако всегда игнорировались гражданами. Сейчас же из-за нового вируса, к мерам безопасности пришлось отнестись более серьезно.

"Если помните, у нас каждый сезон подъем заболеваемости гриппом и мы всегда рекомендовали соблюдать и масочный режим, и дистанцирование, и вакцинацию. Поэтому я думаю, что если говорить в целом, то ограничительные меры нужно соблюдать всегда, когда идет подъем заболеваемости. То, что вирус с нами будет находиться долго - это действительно так, но мы надеемся, что уже в следующем году, с учетом большего охвата населения вакцинацией, ситуация перейдет в разряд управляемых", - заявил Козловских.

Он привел в пример заболеваемость корью, которая ранее поднимала большую панику среди населения, а сейчас вспышки возникают редко и только там, где есть возбудитель. Подобная ситуация, по мнению Козловских, ожидает и COVID-19, который также в будущем будет или протекать в легкой форме или редко "вспыхивать" среди не иммунных граждан.