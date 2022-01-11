11 Января 2022
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Армия и ВПК В России
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу распорядился сократить зарубежные командировки и отпуска военных из-за "омикрона"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился сократить число зарубежных поездок военнослужащих, будь то служебные командировки или отпуска. Это связано с попыткой не допустить распространения в ВС РФ омикрон-штамма коронавируса.

"Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками", - сказал министр на селекторном совещании оборонного ведомства во вторник.

Эта мера принята в связи с появлением нового штамма коронавируса, отметил он. "В связи с появлением нового омикрон-штамма необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава, - сказал Шойгу. - Руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков".

Теги: сергей шойгу, омикрон-штамм, командировка, отпуск, минобороны



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