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Общество Свердловская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид. Из-за "омикрона"

В Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид из-за нового штамма "омикрон". Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Как рассказал сегодня глава региона в своем Instagram, на Среднем Урале случаев "омикрона" пока еще не было, но нужно быть во всеоружии.

"Ситуация может в любой момент поменяться. Мы договорились нарастить объемы тестирования на коронавирус, начать проверять работников непрерывных производств. Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию "Вектора", чтобы там следили, нет ли у нас омикрона. Нам важно не упустить момент", - отметил Куйвашев.

Напомним, на днях суд принудительно изолировал двух жителей Екатеринбурга, которые в новогодние каникулы вернулись из ЮАР и отказались соблюдать карантин.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что появление в регионе нового штамма "омикрон" - это лишь вопрос времени.

Теги: ковид, омикрон, тестирование, Куйвашев



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Ранее 28.12.2021 11:47 Мск Креков: появление "омикрона" в Свердловской области - это вопрос времени


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