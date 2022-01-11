Более половины населения Европы заразится "омикроном" в ближайшие восемь недель - ВОЗ

Более половины населения Европы может быть заражено омикрон-штаммом коронавируса в течение следующих двух месяцев, полагают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сравнил появление омикрон-штамма с "приливной волной, идущей с запада на восток". Эта "волна" уже пронеслась по 53 странам, заявил Клюге журналистам.

По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе было подтверждено более 7 млн новых случаев COVID-19, заболеваемость выросла более чем в два раза за две недели.

"По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более одного процента их населения заражается COVID-19 каждую неделю", — сказал Клюге.

ВОЗ считает, что "омикрон" быстро становится доминирующим в Западной Европе, а сейчас и активно распространяется на Балканах.

Если темпы распространения не снизятся, в ближайшие шесть-восемь недель более 50% населения континента будет инфицировано, добавил представитель ВОЗ.