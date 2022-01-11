В Свердловской области могут частично отменить режим QR-кодов

Власти Свердловской области задумываются о послаблении либо отмене QR-системы в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила замгубернатора области Павел Креков. По его словам, речь идет об отмене пропускной системы в ТЦ в часы низкой заполняемости центров, однако обсуждать это на уровне принятия изменений в указ губернатора можно будет только при стабилизации эпидемиологической ситуации.

"Мы будем отслеживать ситуацию буквально каждый день, и она, вероятно, будет меняться каждый день. Поэтому я не могу дать однозначный ответ. Вероятнее всего, как минимум, мы вернемся к варианту сочетания работы учреждений по QR-кодам в те времена, когда существует пиковая нагрузка и находится большое число людей в торговых центрах. В то время, когда будет снижаться количество людей в торговых центрах, возможно, будет вход без QR-кодов. Но это только при спокойном развитии эпидситуации. Повторюсь, будем отслеживать ситуацию завтра, послезавтра, послепослезавтра и так далее", - заявил Креков.

При этом он обратил внимание на то, что в последнее время люди расслабились и перестали соблюдать даже масочный режим. Потому обратился к руководителям ТЦ, чтобы наличие и правильное ношение масок проверяли не только на входе/выходе из центра, но и при обслуживании посетителей на торговых точках. Особое внимание, также, будет уделено общественному транспорту, где в скором времени будут проходить рейды.

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях. Еще раньше коды были отменены в торговых центрах. Такая QR-оттепель в Свердловской области продлится до середины января.

Сегодня же в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов заявил, что после введения на Среднем Урале так называемых QR-каникул, в Екатеринбурге упали темпы вакцинации от коронавируса.